Il ministro: "Risultato raggiunto grazie a gioco squadra e dialogo costruttivo con Ue" "Sono statii 55 obiettivi previsti dalper il secondo semestre 2022", dunque in scadenza al 31 dicembre. Ad annunciarlo è Raffaele Fitto , ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di ..."Sono statii 55 obiettivi previsti dalper il secondo semestre 2022. Questo risultato è il frutto di un importante lavoro di squadra impostato anche sulla base di un dialogo costruttivo attivato a ... Pnrr, raggiunti i 55 obiettivi in scadenza nel 2022 L'Italia ha raggiunto i 55 obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il secondo semestre del 2022 e dunque in scadenza al 31 dicembre. A comunicarlo è stato il ministro ..."Sono stati raggiunti i 55 obiettivi previsti dal Pnrr per il secondo semestre 2022. Questo risultato è il frutto di un importante lavoro ...