Pescatore si perde in mare | ritrovato dopo due giorni aggrappato a una boa

Media Inaf

Undi fiume, calmo e solitario, che rappresenta l'arte dell'attesa. Rivela gesti antichi ... Pulcetta, un abile clown capace di far ridere grandi e bambini, un giornoil suo naso rosso, ......il controllo della moto al cantiere in via Solarino: ragazzo gravissimo Cronaca Bari, lava le seppie con l'acqua di mare ma è vietato:minaccia con un coltello la vigilessa Cronaca ... Immersi in un mare di galassie a “pescare meduse”