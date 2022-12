Pelle splendida con la beauty routine a prova di feste

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un viso radioso, luminoso e splendido accresce la sicurezza di sé e fa affrontare senza incertezze la maratona degli impegni del periodo, soprattutto ora che ci prepariamo al Capodanno. Gli input che arrivano dal mondosono tanti. Uno spunto interessante arriva dall’imprenditrice, esperta di moda eFlavia Arditi, e da un’esperta in tema dicome la Dott.ssa Claudia Menicanti, specialista in Dermatologia e Venereologia a Milano e Dermatopathologist. L’imprenditrice esperta di moda eFlavia Arditi in questo servizio condivide la suadi bellezza delle. Il primo gesto di bellezza: la detersione Qual è il gesto di cura di bellezza fondamentale per Flavia Arditi in questo periodo di festività per avere unaluminosa?«In questo ...