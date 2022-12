Agenzia ANSA

Lehanno chiesto in Aula al Senato che il ministro della Salute Orazio Schillaci riferisca sulla situazione del Covid. A porre la questione la senatrice Dem Beatrice Lorenzin, l'ex ministro ...Leggi anche Manovra 2023,a La Russa: "più tempo per esame" Manovra, cos'è e quando scatta l'esercizio provvisorio Manovra 2023, da fisco a pensioni e Rdc: tutte le misure Il voto ... Opposizioni, serve informativa in Aula del governo sul Covid - Politica Sulla situazione legata al Covid occorre un'informativa del governo in Aula. Lo chiedono le opposizioni, secondo cui il ministro della Salute è tenuto a riferire dopo aver firmato l'ordinanza che prev ...Le opposizioni hanno chiesto in Aula al Senato che il ministro della Salute Orazio Schillaci riferisca sulla situazione del Covid. (ANSA) ...