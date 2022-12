Nikita Pelizon riceve un aereo che le consiglia di fidarsi di Daniele

I fan disono infuriati con Sarah Altobello e chiedono al GF Vip un provvedimento nei suoi confronti. Pare che la showgirl pugliese abbia pronunciato una frase piuttosto criptica. GF Vip: i fan ...... la replica piccata della Sorge L'ex tronista nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip , è stato fortemente criticato dalla Sorge per gli atteggiamenti che ha avuto nei confronti di. . ...Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi e Luca Onestini contro Soleil Sorge: “Ma come stai Fatti una vita!” Anche quest’anno Sonia Bruganelli ha disertato lo studio del Gf Vip per… Leggi ...Con uno striscione aereo, i fan di Nikita le consigliano di fidarsi di Daniele e di pensare a sé stessa I suoi fan, infatti, le scrivono: "NDANY HA RAGIONE GO ALONE #NIKITERS”. I sostenitori della m ...