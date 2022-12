Lecce | tutto facile con il Varazdin | decide Gonzalez con una doppietta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ilsupera ilin amichevole per 2-0: decisiva ladi Joanper i giallorossi Ilsupera in amichevole il. Impegno liquidato in fretta dalla squadra di Baroni, che batte i croati per 2-0. Decisiva per i giallorossi ladi Joan-NK: 2-0 Marcatori: 8? e 16?: Falcone, Gendrey (75? Lemmens), Baschirotto (45? Tuia), Umtiti, Gallo (75? Pezzella), Blin (75? Listkowski), Hjulmand (75? Bjorkengren),(36? Askildsen), Strefezza (60? Rodriguez), Colombo (60? Persson), Di Francesco (60? Oudin). A disposizione: Brancolini, Bleve, Samooja, Cetin, Ceesay. Allenatore: M. ...

TeleRama News

Pellegrini nella prima stagione di Mourinho ha fattoe bene: gol, assist, da aggiungere alla ... l'Atalanta da 4 Partiamo dalle tre neopromosse dell'attuale Serie A: Ilè l'unica a vantare ...È andatobene. Chissà se in futuro ci sarà un'altra convocazione, ma la dovrò meritare con il". Link Sponsorizzato Baroni ha fatto giocare quasi tutti, ha lasciato in campo per l'intera ... La Chiesa Santa Maria della Grazia a Lecce torna in tutto il suo ... L’ex calciatore del Lecce, ora vicepresidente del NK Varazdin, ha parlato alla stampa dopo l’amichevole di oggi. EMOZIONE E APPLAUSO DELLA CURVA. “Sono emozionatissimo, e lo capite dalla mia voce. Non ...Come ormai è tradizione in campionato, lo stadio nerazzurro promette un sold out per il big match del 4 gennaio contro la capolista. Già terminati da tempo i biglietti per il settore ospiti ...