ITA Airways attende Lufthansa | ma il valore crolla - FormulaPassion it

I giorni passano, ma la trattativa per privatizzarenon si sblocca. E lo Stato italiano inizia ad essere preoccupato: il valore della compagnia aerea tricolore continua a scendere , e se non si troverà un accordo nei prossimi giorni il ...L'Autorità guidata da Roberto Rustichelli ha deciso di avviare un' istruttoria nei confronti di Ryanair,, Wizz Air ed EasyJet, le principali compagnie aeree che collegano l'isola al ...L’appuntamento è per stamattina alle 10,30 nei pressi de banchi check in Ita-Airways all’interno dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Si festeggia il superamento dei 10 milioni di passeggeri ma la ...Secondo quanto risulta a Startmag, il 22 dicembre funzionari dell’Antitrust hanno svolto ispezioni nelle sedi di alcune compagnie aeree fra cui Ita e Ryanair ...