Iran | ragazzo ucciso dalla polizia dopo un inseguimento d' auto - Esteri - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ilaveva solo 17 anni e stava tornando a casa in auto con un amico. A Lione il suicidio di un iraniano per denunciare la ...Undi 17 anni è stato ucciso dagli agenti di polizia iraniani mentre stava tornando a casa ad Ardaq, nella provincia di Qazvin nell'auto di un amico: una pattuglia li ha inseguiti ma si è ... Iran, ragazzo ucciso dalla polizia dopo un inseguimento d'auto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Iran, una pattuglia ha inseguito due ragazzi ma, quando è rimasta bloccata nel fango, gli agenti avrebbero aperto il fuoco e il giovane Mehrdad Malek sarebbe rimasto ucciso.