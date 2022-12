Inter-Napoli | le mosse di Inzaghi per ingabbiare Kvara | Lobotka e Osimhen Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’studia il modo in cui tentare di imbrigliare il. Ne scrive ladello Sport, in vista del primo appuntamento caldo della ripresa del campionato: la partita di San Siro del 4 gennaio. “Nella testa di Simonela formazione antiè “quasi” fatta e, con la scelta degli undici che partiranno titolari, ci sono anche letattiche per limitare gli azzurri di Spalletti. Con Onana titolare tra i pali, ci saranno Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana più Dzeko e Lukaku in avanti”. Innanzitutto,intende arginaretskhelia: ci penseranno Dumfries e Skriniar. “non può essere limitato con un solo uomo ovvero con ...