Furto aggravato in un hotel | arrestate due persone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In data 26 dicembre 2022, personale della Questura di Salerno, a seguito di una segnalazione al numero di emergenza, è intervenuto presso un notodel centro cittadino dove alcuni operatori della struttura alberghiera avevano bloccato due giovani ritenuti intenti a rubare in un vano in cui è ubicata la cassaforte e dove vengono depositati anche gli effetti personali dei dipendenti. Gli equipaggi della volante, giunti sul posto, hanno tratto in arresto, per il reato diin concorso, i due soggetti identificati per L.M., cl. 2004 e N.P., cl. 2002. L'articolo proviene da Anteprima24.it.