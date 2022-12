Farah Diba | Credo nel potere del popolo Il regime in Iran non potrà sopravvivere con tutta la Nazione contro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Intervista alla vedova dello Scià Reza Pahlavi, in esilio da quel 1979in cui nacque la Repubblica islamica: "chi governa ci sono tutte le classi sociali, tutte le religioni, tutte le etnie. La gente vuole chiudere questo vergognoso capitolo della nostra storia e voltare pagina. Il futuro dell'è più luminoso del suo presente"

All'inizio dell'anno 1979, lo Scià di Persia Muhammad Reza Pahlavi e la consortelasciavano l'Iran. Non avrebbero mai più fatto ritorno nel loro Paese. Tramontava una monarchia che aveva regnato per 2.500 anni e trionfava una rivoluzione che avrebbe posto le basi di un ...L 'ultima imperatrice dell'Iran (o se vogliamo dire della Persia)., è nata a Teheran il 14 ottobre 1938. Moglie dello Scià di Persia Reza Pahlavi, deposto dalla rivoluzione del 1979. Ora ha ottantatré anni è esule dall'Iran e residente a Parigi. Nelle ... Iran, Farah Diba: “Il sacrificio dei giovani porterà alla riconquista della libertà” Intervista alla vedova dello Scià Reza Pahlavi, in esilio da quel 1979 che diede vita alla Repubblica islamica: "Contro chi governa ci sono tutte le ...Ebrahim Raisi, presidente dell'Iran, parla di repressione totale contro chi disturberà il regime. Ferma condanna da Usa e Uk.