Diritto alla casa | nel 2022 le lancette sono tornate molto indietro A Roma in particolare

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sta per chiudersi un anno buio per il. Un buio che diventa ancora più nero con l’assurdo e denso di cattiveria sociale, azzeramento dei fondi contributi affitto e morosità incolpevole. Anno buio, il, perché a fronte di un maggiore impoverimento di amplissimi strati sociali, si assiste ad una vera e propria campagna ideologica contro i poveri, non contro la povertà. La legge di bilancio del governo pasticciata e confusa è chiarissima: aiuta evasori e fornisce prebende ai soliti noti. La manovra economica, prevede che nel 2023, 600.000 persone perdano sia il reddito di cittadinanza che l’allegato contributo affitto, questo unitamente all’azzeramento dei fondi contributi affitto e morosità incolpevole crea i presupposti per una vasta campagna di esclusione sociale, che potrebbe trasformarsi in uno ...

Altreconomia

...infatti in crescita il numero di amministrazioni cittadine che stanno introducendo limitazioni... qui il limite di 30 km/h sarà valido nelle strade senzadi precedenza, mentre nel resto ...... la Regione - per mano dell'assessore al Welfare di Fratelli d'Italia - ha stanziato 400mila euro per 19 progetti voltipresunta 'tutela materno infantile'. 'È una crociata contro ildi ... Perché l'iniziativa di Apple sulle parti di ricambio non garantisce il ... Letizia Moratti ha deciso di cimentarsi nei social e nella cucina, improvvisandosi foodblogger proprio sotto le feste: "Questa sera a cena ospito Stella, una mia carissima amica che non ...Sono trascorsi dieci mesi dall'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina e le nazioni occidentali continuano ad emettere sanzioni contro Mosca ottenendo in pratica poco o nulla. Una delle ultim ...