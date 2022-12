Diabete di tipo 2 | uno sguardo alla dieta

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Cos’è ilmellito? Ilmellito, comunemente conosciuto anche solo come, è un disordine metabolico caratterizzato da elevati livelli di glucosio nel sangue. L’iperglicemia deriva da anomalie nella secrezione o nell’azione dell’insulina o da entrambe. Si tratta di una condizione che si manifesta in maniera eterogenea con disfunzioni metaboliche di carboidrati, grassi e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giornata mondiale del2019: famiglia e cura Sars-Cov-2, sintomi più aggressivi per chi ha la pancia? CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano Nella vita vince chi si muove … arrivate all’impossibile! Obesità fattore di rischio di morte per Coronavirus Covid nelle scuole: ecco perché ...