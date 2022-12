Bombardamenti russi su Kharkiv | allarme raid aerei a Kiev

Corriere della Sera

L'esercito russo ha bombardato questa mattina la città orientale di Kharkiv e la regione, il sindaco Igor Terekhov ha scritto su Telegram: "Kharkiv è sotto tiro. Chiedo a tutti di rimanere nei rifugi ...Civili in fuga Centinaia di civili terrorizzati daisono in fuga dalla città meridionale di Kherson, code di macchine si formano ai posti di blocco in uscita dall'area ... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | Kiev mostra le foto del reparto di maternità bombardato: «Un... (Agenzia Vista) Kiev, 25 dicembre 2022 Le immagini delle macerie a Kherson dopo il bombardamento. I morti sono almeno 8 e i feriti oltre 50. / Twitter Fonte: Agenzia Vista /… Leggi ...In Ucraina è un'altra giornata di bombardamenti. Le forze russe hanno colpito la città e la regione di Kharkiv e ai residenti è stato chiesto di rimanere nei ...