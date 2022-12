Autostrade | stangata in arrivo per attraversare il Traforo del Monte Bianco

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dal primo gennaio 2023 le tariffe per i mezzi leggeri e pesanti in transito aldelsubiscono un incremento del 7,36 per cento. Corrisponde al tasso medio di inflazione maturato in Italia e Francia nel periodo primo settembre 2021 – 31 agosto 2022. Lo decide la commissione intergovernativa deldeldurante la riunione dello scorso 5 dicembre. Considerando la corsa semplice dall’Italia, ad esempio, la tariffa per le auto sale da 48,80 a 52,30 euro. Per i mezzi pesanti a due assi da 177 a 190 euro e per quelli a tre o più assi da 355,70 a 381,90 euro. Aumenta del 7,36 per cento anche il pedaggio aldel Frejus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.