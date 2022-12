Atalanta | sovraffollamento in attacco | i due nomi in uscita!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nel 3-4-1-2 di Gianpiero Gasperini stanno iniziando a delinearsi le gerarchie ruolo per ruolo. La nostra attenzione oggi va all’, da sempre uno dei punti forti della Dea, grazie alla sua mentalità offensiva. Vista la non partecipazione alle competizioni europee di quest’anno, l’non ha bisogno di un esagerato turnover come, invece, era necessario le scorse stagioni. Jeremie Boga e Ruslan Malinovskyi AttaccantiAbbondanza in, Boga e Malinovskyi fuori dai piani Gli unici due giocatori di movimento con 0 minuti nell’ultima amichevole dell’contro il Siviglia vinta per 3-0, sono proprio loro due. Con il rientro di entrambi i colombiani, Zapata e Muriel, e l’inserimento dei due nuovi giovani Hojlund e Lookman (quest’ultimo capocannoniere della ...