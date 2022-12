WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone dal 2023 | ecco la lista

GQ Italia

Ma per quale motivo Ebbene, proprio come già accaduto in passato, anche nel 2023di funzionare su alcuni smartphon e che, risultando particolarmente vecchiotti, non saranno più ...Con l'inizio del 2023, dunque,di funzionare sui device con Android Jelly Bean (ovvero Android 4.2), lanciato nel lontano 2012. Parimenti, e forse qui il problema è maggiore, non si ... Recuperare i messaggi eliminati su Whatsapp non smetterà di farci fare brutte figure