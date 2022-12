Scabbia al San Giuseppe | due reparti in sofferenza - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Una quindicina di lavoratori colpiti tra la Medicina e il pronto soccorso . Simone Baldacci (Fp - Cgil): 'Difficile coprire i turni durante le ...L'Asl Toscana centro tranquillizza i cittadini che devono recarsi all'ospedaleGiuseppe. Nove gli operatori sanitari che si sono ammalati. 'Tutti i contatti sono stati tempestivamente sottoposti a profilassi'. Ecco come si trasmette la ... Scabbia al San Giuseppe: due reparti in sofferenza - Cronaca ... L'Asl Toscana centro tranquillizza i cittadini che devono recarsi all'ospedale San Giuseppe. Nove gli operatori sanitari che si sono ammalati. "Tutti i contatti sono stati tempestivamente sottoposti a ...“ Nessun allarme scabbia nel presidio ospedaliero di Empoli e nessuna conseguenza di emergenza del personale, nè di difficoltà dei reparti ”. E' la precisazione dell’Azienda Sanitaria, per tranquilliz ...