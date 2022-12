Panettoni di Natale contraffatti | maxi sequestro dei NAS

(Di martedì 27 dicembre 2022)diproprio qualche giorno prima di: i NAS, a seguito di una serie di controlli a tappetto, hanno individuato diversi prodotti industriali e riconfezionati pronti a essere venduti come artigianali. Una truffa a tutti gli effetti che ha portato al ritiro dal mercato di più di 1.700 dolci confezionati.di: più di 1.700 i prodotti ritirati Come riportato sul sito del Ministero della Salute: “In occasione delle imminenti Festività natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministro della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti alimentari tipici del periodo”. L’operazione, che è stata pianificata a livello nazionale, ...

L'Unione Sarda.it

E anche il primoin cui ho provato 9. Tutto nella norma. Auguri regà'. La clinica Aurora ha già scelto la clinica in cui darà alla luce il suo bambino e che con tutte le probabilità ......non conosce crisi e che - nonostante gli aumenti (qui i prodotti che sono aumentati di più a)... ma possono costare anche di più (qui, in particolare, il listino prezzi deie dei ... Porto Cervo, non è Natale senza i panettoni di Gianni e Franca: «Ecco perché lavoriamo anche alla vigilia» Ascoli-Reggina 0-1, la voce di Bucchi in sala stampa post gara Atletico Ascoli, auguri di Natale e Buone Feste sulle note di “Jingle Bell Rock” In quasi otto case su dieci (77%) si riciclano a tavola ...Aumentano le proposte e la partecipazione ai momenti aggregativi per consentire la celebrazione della ricorrenza in compagnia ...