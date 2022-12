Ostruiva casse automatiche dei caselli per impossessarsi dei resti | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoManometteva leper il pagamento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli, in modo dadelle monete erogate come resto, ma è stato scoperto edalla Polizia di Stato per truffa e danneggiamento. Le indagini sono partite nelle scorse settimane, quando il personale della Tangenziale ha riscontrato, in diversi, manomissioni alle bocchette di corresponsione del resto in moneta nelle piste per il pagamento automatico del pedaggio, otturate da tappi di carta per impedire all’utenza di ricevere l’erogazione del resto in contanti. L’accertamento è nato dalla segnalazione di automobilisti che hannoquanto accaduto chiedendo latuzione alla Tangenziale S.p.a. delle somme non ...