Luca Onestini attacca Soleil al GF Vip | “È ancora inviperita | si faccia una vita”

Leggi su vesuvius

(Di martedì 27 dicembre 2022)controSorge al Grande Fratello Vip, cosa ha detto il gieffino nella casa più spiata d’Italia Per due puntateSorge sostituirà Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista, una novità che di certo non è piaciuta a. I due si sono già lanciati le prime frecciatine durante la 25esima puntata del reality, andata in onda lunedì 26 dicembre, e di sicuro si battibeccherannoSorge al GF Vip (Screenshot video Mediaset play)I due hanno avuto una relazione circa cinque anni fa, giunta al capolinea mentre lui era al Grande Fratello Vip come concorrente della seconda edizione del reality. Scoprì in diretta che fuori dalla ...