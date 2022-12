La legge sul caricabatterie unico per i cellulari in vigore da oggi Dal 2026 tocca anche ai computer portatili

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ladell’Unione Europea sulper i telefonie gli altri dispositivi elettronici entra in. Le aziende avranno ora due anni di tempo per regolare la questione. L’Ue ha raggiunto a giugno l’intesa sulla revisione della direttiva. A partire dal 28 dicembre 2024 tutti i telefoni, i tablet e le fotocamere distribuiti in Ue dovranno avere una porta di ricarica Usb-C standard. Dalla primavera deltoccheràai. La nuovaaiuteràa ridurre i rifiuti elettronici e consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili. Tra i contrari c’è Apple, che dovrà modificare il suo ...

