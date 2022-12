Juventus | caos Depay | potrebbe restare in Spagna

(Di martedì 27 dicembre 2022)è da mesi ancora tra i profili sotto l’occhio vigile dei bianconeri, che sembrano però non voler affondare il colpo Laresta vigile per eventuali occasioni di mercato, con Memphische resta una chiara. Il giocatore olandesesalutare già da gennaio il Barcellona, che sembra intenzionato a cederlo. Su di lui L'articolo

leggo.it

Proprio i bilanci degli ultimi tre anni, così come il 'caso plusvalenze' e la questione stipendi 'dilazionati', sono stati la causa delche ha travolto la, tra l'inchiesta Prisma e ...... Moggi ha sostenuto l'innocenza del suo vecchio club: 'Un epiteto che viene dato allain questo momento è ' vince perché ruba '. Assurdo, laha sempre vinto sul campo e non ha mai ... Caos Juve, Agnelli parla all'assemblea dei soci. E spunta Moggi: «Noi rubiamo Sono gli altri che hanno rubato Il gioiello della cadetteria spagnolo è legato ad una clausola rescissioria che si raddoppierà in caso di promozione in A del club ...In occasione dell'assemblea degli azionisti della Juventus, Luciano Moggi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe ...