Gatta | che è corsa in un edificio in fiamme 5 volte per salvare i suoi cuccioli | viene onorata

Leggi su it.newsner

(Di martedì 27 dicembre 2022) Come genitori, sappiamo che faremmo qualsiasi cosa per proteggere i nostri figli, il nostro desiderio di tenerli al sicuroprima della nostra sicurezza e del nostro benessere. Una mammasi è trovata in una situazione fatale quando ha salvato ida unin. Quando i vigili del fuoco sono stati chiamati all’incendio del garage a Brooklyn, hanno notato l’eroicache portava igattini uno per uno fuori dall’in. È tornata nell’incinqueperpiccoli e dopo averli portati in salvo ha toccato ciascuno dei loro nasi per assicurarsi che ...