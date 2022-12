Diletta Leotta | così la conduttrice Rai la gela | “Devi essere meno…”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Antonella Clerici non si è risparmiata su, lanciandole una feroce critica. In arrivo grandi soddisfazioni per Antonella Clerici. Difatti, un post Twitter da parte della Rai informa che fino a pochi giorni fa E’ Sempre Mezzogiorno ha conquistato il 18,2% di share per una media di 1.879.000 telespettatori, definendolo il ‘record stagionale‘.ta dallaRai (Ilovetading.it)In aggiunta, manca poco a un appuntamento musicale, di notevole importanza, di cui si prevede possaun grande successo, ovvero The Voice Senior. Ufficialmente è già in onda lo spot sul piccolo schermo e la, tramite i social, ha rivelato la data del debutto della 3° edizione, il 13 gennaio 2023 su Rai1. Infine ha spifferato ...

Corriere della Sera

Tags: albano albanocarrisi domenicain jasminecarrisi loredanalecciso raiuno tv Articolo precedenteporta il fidanzato Loris Karius in Sicilia durante le feste di Natale: presentazioni ...5 Common Cat Behaviours And What Th... Please enable JavaScript 5 Common Cat Behaviours And What They Mean La storia d'amore traed il calciatore Loris Karius procede a gonfie vele. Dopo settimane di indiscrezioni , sono arrivate le presentazioni ufficiali. In occasione delle vacanze natalizie in Sicilia, infatti,... Diletta Leotta e Loris Karius, niente crisi: insieme in Sicilia (con il cane di lei) Diletta Leotta e Loris Karius sono sempre più uniti. Con il Natale, è arrivata l'occasione per le presentazioni ufficiali in famiglia.Diletta Leotta ha portato il nuovo fidanzato tedesco, il bellissimo Loris Karius, a conoscere i suoi genitori in Sicilia durante le Feste di Natale.