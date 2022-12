Tennis | Tsitsipas verso l’Australian Open | “Non so se sono pronto a vincere uno slam | lo scopriremo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La stagionetica 2023 è alle porte e Stefanossi è concesso ai microfoni del sito ufficiale degli Australian, primodell’anno. Al greco, numero quattro del mondo, manca ancora il primo trionfo in un torneo di questo livello: “La gente mi chiede seuno. Non lo saprò finché non accadrà davvero. In Australia mi sento a casa. L’atmosfera mi sembra molto familiare. Mi sento molto a mio agio a stare qui, con gli australiani, è come se fossi uno degli altri”. Le partite più memorabili giocate in Australia: “Contro Roger Federer sulla Rod Laver Arena nel 2019. Mi sentivo come se stessi sognando e stavo per svegliarmi da un momento all’altro, ma non l’ho fatto. Quella notte non riuscii affatto a dormire. ...