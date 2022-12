Serie A UnipolSai 2022 23 | oggi l’intero programma della 12ª giornata

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le 16 squadre/23 saranno tutte in campo il giorno di Santo Stefano per un Boxing Day da leccarsi i baffi (tutte le partite saranno visibili live ed on demand su Eleven Sports). Si inizia alle 17 con la sfida tra Bertram Yachts Tortona e NutriBullet Treviso, prima di passare alle 17.30 al match tra Pallacanestro Trieste e Dolomiti Energia Trentino (live anche su Eurosport 2). Mezz’ora dopo si alzerà la palla a due al Taliercio tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari mentre alle 18.30 – anche in chiaro sul NOVE – inizierà il derby lombardo EA7 Emporio Armani Milano – Openjobmetis Varese. Alle 19 alla Vitrifrigo Arena va in scena un altro big match ditra la Carpegna Prosciutto Pesaro e la capolista Virtus Segafredo Bologna, seguita alle 19.30 dalla sfida ...

Sportando

Tra i migliori contenuti, tutto il basket con, Eurolega, Eurocup, Basketball Champions League e i match delle nazionali FIBA. Tutta laC con playoff e playout, il grande rugby ...... la prima parte della stagione con 7 gare di campionato in archivio che stanno vedendo la...(sede ancora da definire) e sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale diA ... Jayson Granger vince l’MVP della 11ª giornata di Serie A UnipolSai Serie B 2022/2023, 19a giornata. Cronaca minuto per minuto di Cagliari-Cosenza: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.La 19^ giornata di B, aperta da Brescia-Palermo, prosegue con altre 7 partite in contemporanea. La Reggina cerca l'aggancio al Frosinone in casa dell'Ascoli, punti pesanti in palio in Cagliari-Cosenza ...