...Cavour a Mortara () , in Lomellina la mattina della vigilia di Natale. Vincenzo Musella , questo il nome della vittima, originario di Napoli e residente a Mortara, di professione, ......Mortara (), in Lomellina la mattina della vigilia di Natale. Vincenzo Musella, questo il nome della vittima, originario di Napoli e residente nella città lomellina, di professione,... Pavia, piastrellista napoletano cade e muore mentre pulisce i vetri di casa: Vincenzo Musella aveva 59 anni Un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto da una finestra del suo appartamento, al secondo piano di un palazzo di corso Cavour a Mortara (Pavia), in Lomellina la mattina della vigilia