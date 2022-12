Kiev punta ad un summit di pace a fine febbraio all' Onu

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il governo ucrainoa tenere un vertice dientro ladi, preferibilmente alle Nazioni Unite con il segretario generale António Guterres come possibile mediatore, nel periodo del ...

Agenzia ANSA

Il governo ucrainoa tenere un vertice di pace entro la fine di febbraio, preferibilmente alle Nazioni Unite con il segretario generale António Guterres come possibile mediatore, nel periodo del primo anniversario ...2022 - 12 - 26 19:14:39ad un summit di pace a fine febbraio all'Onu Il governo ucrainoa tenere un vertice di pace entro la fine di febbraio, preferibilmente alle Nazioni Unite con il segretario generale ... Ucraina, Kiev punta a un summit di pace a fine febbraio all'Onu - Mondo (ANSA) - ROMA, 26 DIC - Le forze russe attaccano la regione di Kharkiv, dove le autorità hanno invitato i residenti a rimanere nei rifugi. Lo riporta Ukrinform. "Attenzione, residenti della regione di ...“Ogni guerra finisce in modo diplomatico. Ogni guerra però finisce come risultato sia delle azioni intraprese sul campo di battaglia sia al ...