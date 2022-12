Agenzia ANSA

Elias Raisi e Ayoub Rigi, due uomini condannati per omicidio, sono statisabato a Zahedan, nella provincia iraniana del Sistan - Baluchestan. Uno dei due aveva ... L'ha giustiziato cinque ...... Mohsen Shekari e Majid Reza Rahnavard, entrambi di 23 anni econ l'accusa di " moharebeh ... L', pur avendo sviluppato un'economia fortemente autarchica, è vicino al tracollo economico. §§§... Iran, impiccati due condannati a morte per omicidio - Asia Elias Raisi e Ayoub Rigi, due uomini condannati per omicidio, sono stati impiccati sabato a Zahedan, nella provincia iraniana del Sistan-Baluchestan. (ANSA) ...Il regime continua a reprimere duramente le manifestazioni iniziate per la morte di Mahsa Amini e che si sono trasformate nelle contestazioni più durature dalla rivoluzione del 1979 ...