Iran | 100 giorni di proteste Bloccata in aereo la famiglia del calciatore Ali Daei | folla sulla tomba del piccolo Kian

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il regime di Teheran insiste nella repressione di ogni manifestazione di dissenso. Sono passati ormai 100dall’inizio delleper l’uccisione di Mahsa Amini. La via della violenza scelta dalle autoritàiane non risparmia nessuno. Nemmeno le leggende del calcio. Aliè considerato uno dei giocatori asiatici più forti di sempre. Ha vinto la Bundesliga con il Bayern Monaco nel 1999 e, ancora oggi, detiene il record di secondo migliore marcatore di una Nazionale di calcio di tutti i tempi, dietro a Cristiano Ronaldo. Lo scorso ottobre, per aver criticato il regime e sostenuto la protesta delle donneiane, era stato prelevato dalla polizia mentre si trovava un albergo della città di Saqqez e privato della libertà personale. Qualche settimana prima, gli agenti gli avevano ...

