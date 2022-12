Avatar 2 è il trionfo del politicamente corretto

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Conosco persone sotto i trent’anni che aspettavano “, la via dell’acqua” come una rivelazione messianica perché il tempo regge la propria mitologia. E quindi siamo andati a vederlo questo sequel che come tutti i sequel non è proprio molto conseguenziale e costringe il creatore Peter Cameron a ricordare ai nuovi spettatori tutto l’ambaradan che ha portato l’dell’ex marine Jake Sully (Sam Worthington) a diventare il capo dei Na’Vi dopo avere sposato la figlia del Capo, Neytiri (Zoe Saldana). La famiglia si è poi allargata con i tre figli, Neteyam, Lo’ak e Tuk, ed in più c’è l’adozione di Kiri, figlia dell’Na’vi della defunta Grace Augustine. Dulcis in fundo c’è Spider, figlio di Miles Quaritch, rimasto orfano del padre biologico. Ma proprio il colonnello Quaritch (Stephen Lang) ritorna sotto forma di ...

