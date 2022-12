Addio al vero prosciutto di Parma? Cosa sta succedendo con Dop e Igp

Leggi su tvzap

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ci aspettiamo che l’origine deldiDop sia interamente. Ma così non è. La denominazione Dop sta ad indicare l’origine della materia prima italiana. Ci sono invece altri tipi di prodotti, Igp: in questo caso l’origine della materia prima non è vincolata al territorio italiano, ma deve obbligatoriamente rispondere a certe caratteristiche. Se i prosciutti Igp sono fatti con suini proveniente da altri paesi anche extra europei quindi, lanon deve stupirci. Diversa la situazione con ildiDop, che non viene fatto con materia prima proveniente da: vediamo di capire meglio la situazione.diDop: l’origine della materia prima vi stupirà Per verificare le zone d’origine ...