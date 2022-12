Ischia | cade un masso da un costone | evacuate 27 persone

(Di domenica 25 dicembre 2022) commenta A Lacco Ameno , sull'isola di, un grossodel peso di alcune tonnellate si è staccato da unroccioso finendo in strada. È successo verso le 21 di sabato all'inizio di via ...

Venticinque persone hanno dovuto lasciare le ...A Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, verso le 21 di ieri un grosso masso, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada all'inizio di via Montevico, a pochi metri di distanza dal centro di ... A seguito del distacco del pesante blocco di pietra e dei controlli eseguiti dai tecnici comunali è stata emessa una ordinanza di sgombero per 9 famiglie. Tragedia sfiorata ieri sera, sgomberate 27 persone: l'episodio conferma, a un mese dalla frana di Casamicciola, la fragilità dei costoni ...