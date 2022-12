Gattuso ' Amrabat ai Mondiali mi ha commosso | sembravo io'

(Di domenica 25 dicembre 2022) "Era da tanto che non vedevo un giocatore simile a me, ma l'ho visto ai. Mi hamolto,io quando giocavo a 27 anni". A dirlo è l'allenatore del Valencia, Rino ...

"Il carattere l'arma in più di Gattuso. Il carattere è sempre stata la sua forza: "Quando sono ..."