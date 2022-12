Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022)DEL 24 DICEMBREORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA VIGILIA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DALL’A1-NAPOLI, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA COLLEFERRO VERSO NAPOLI. SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD. SULLA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI. TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE, RISOLTO IL UN GUASTO ALLA LINEA. TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE MANZONI PER INTERVENTO TECNICO; IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE ...