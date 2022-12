Una ex gieffina prende le distanze da Antonino Spinalbese | “Non ci andrei”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 24 dicembre 2022)è considerato, da buona parte del pubblico, uno dei concorrenti più attraenti della settima edizione del Grande Fratello Vip 7. Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, per esempio, non hanno saputo resistere al suo fascino. Non tutti, però, la pensano in questo modo. C’è chi non starebbe con lui per alcun motivo. A rivelarlo è stata un’exdel reality show. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, exostile versosa di essere attraente e di poter usare le sue doti fisiche per fare breccia nel cuore delle donne. Alcuni utenti dei social, però, credono che questo suo ruolo sia un po’ ...