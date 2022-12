Uccide la moglie a coltellate in casa | fermato dai carabinieri La vittima | Maria Amatuzzo | aveva 29 anni

(Di sabato 24 dicembre 2022) Un uomo ha ucciso laa Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Lasi chiama29. Al momento non si...

Il Fatto Quotidiano

La vittima si chiamava Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Il delitto è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea nella borgata marinara di Marinella di Selinunte. I carabinieri del comando ...lanel Trapanese Sul posto è intervenuto personale del 118 con un'ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Indagano i carabinieri. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della ... Omicidio a Santa Maria del Molise, moglie uccide il marito: fermata Un uomo è stato ucciso nella sua abitazione a Santa Maria del Molise (Isernia): fermata la moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, secondo quanto si apprende, l'uomo ha una ferita alla tes ...MARINELLA DI SALINUNTE - Vigilia di Natale di sangue in Sicilia: ecco cos'è accaduto nelle scorse ore a Marinella di Selinunte (Trapani). Una donna è ...