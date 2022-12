Traffico Roma del 24-12-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e bentornati all’ascoltoregolare è sul raccordo è in tangenziale code su via Cassia tra Tomba di Nerone via di Grottarossa rallentamenti anche in via di Torrevecchia nel contestorallentato in zona Borghesiana finocchio lavori in via Appia chiuso il tratto tra via delle Capannelle via Pizzo di Calabria in direzione del centro ilviene deviato in via delle Capannelle con rientro in via Appia di pizzo di Calabria chiusa per lavori anche via delle Fornaci e su via Aurelia Antica sans unico alternato proprio all’altezza di via delle Fornaci con frequenti code nelle due direzioni per quanto riguarda i trasporti Oggi ultima alle 21 per Busto tram e metropolitane dalle 2330 in servizio i bus notturni per metro mare enord ultime partenze alle ...