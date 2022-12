Tori Spelling ha problemi di salute | Natale in ospedale?

Il Fatto Quotidiano

vittima di bullismo: 'Odiavo i miei occhi' 18enne romana E' Lavinia Labate Miss Italia 2022 PRODUZIONE DELLA BBC 'Frozen Planet II', la serie evento arriva su Retequattro: guarda le ...Natale con imprevisti per. La Donna Martin di Beverly Hills 90210 sta affrontando problemi di salute per i quali si è reso necessario il ricovero in ospedale . Mercoledì 21 dicembre ha pubblicato un selfie dal ... Tori Spelling di ‘Beverly Hills 90210’ ricoverata in ospedale: “Pressione alta, vertigini,… La Donna Martin di Beverly Hills 90210 aveva fatto una Storia per dire che stava facendo accertamenti per difficoltà respiratorie, vertigini e pressione alta, ma che voleva tornare a casa dai suoi cin ...Tori Spelling è stata ricoverata in ospedale con "difficoltà respiratorie" e altri sintomi e a confermarlo è stata la star di Beverly Hills, 90210 sui social.