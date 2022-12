Terribile incidente in via Appia la sera di Natale | un morto e 5 feriti

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tremendoalla vigilia diin via: il bilancio è pesante: une 5. Lo scontro è avvenuto sulla SS. 7 al chilometro 125, nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, nellata di oggi. L’urto ha visto il coinvolgimento di due vetture, per motivi ancora in fase di accertamento. Scontro frontale A bordo delle auto si trovavano sei persone. Sul posto, a seguito della chiamata al NUE 112, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, con la squadra territoriale di Gaeta. I pompieri, nell’estrarre gli occupanti dalle lamiere, hanno dovuto constatare che una delle persone a bordo era purtroppo deceduta. Le altre cinque persone sono state consegnate ai sanitari del 118, presenti sul posto insieme ai Carabinieri. La strada è stata chiusa ...

