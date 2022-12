Se Selvaggia Lucarelli sbotta contro lo “scaldapubblico” e fa benissimo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ma quanto è stato imbarazzante il sentimento telecomandato in questa edizione di Ballando con le stelle? Falsato in tutto e per tutto, un pubblico che spesso, come chi vede a casa ha notato, era disinteressato a tutto quello che stava accadendo nella pista o fuori e applaudiva solo in base agli imput, possibilmente, ogni volta in cuiapriva la bocca. Che imbarazzo. E’ stato davvero parecchio vergognoso quello che è successo nella puntata di Ballando in onda il 23 dicembre. E non solo per chi era lì perchè da casa, si è visto in modo netto, come il pubblico in sala, fosse manovrato da chi invitava a fare “bhu” oppure ad applaudire. Sia chiaro, non succede solo a Ballando con le stelle ma forse, chi lo fa per il programma di Milly Carlucci ha ricevuto precise indicazioni, nello “scaldare” i presenti. Un’altra dimostrazione è arrivata ...