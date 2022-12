Premier League in campo nel ‘Boxing Day’ | calendario | programma | orari e tv di tutte le partite

(Di sabato 24 dicembre 2022) Lariparte durante le feste. In Inghilterra, come da tradizione, si gioca negli ultimi giorni dell’anno nel. Il campionato inglese riprende con la 17^ giornata, spalmata in tre giorni, tra 26, 27 e 28 dicembre. Ad aprire le setteche si disputeranno il giorno di Santo Stefano ci sarà il Brentford contro il Tottenham di Antonio Conte. Nel pomeriggio quattroin contemporanea con il Brighton di De Zerbi che tornerà inin trasferta a Southampton e il sorprendente Fulham che sarà impegnato in uno dei tanti derby di Londra contro il Crystal Palace. Alle 18:30 il Liverpool di Klopp farà visita all’Aston Villa e alle 21 il big match di giornata con un altro derby londinese con Arsenal e West Ham che daranno spettacolo ...

