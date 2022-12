Parigi | proseguono scontri e proteste nella capitale francese dopo l’attentato nel quartiere curdo – I video

(Di sabato 24 dicembre 2022) A, nel secondo giorno dila morte di tre persone all’ingresso del centro culturaleAhmet-Kaya di, in rue d’Enghien, per le quali è stato fermato un uomo, ex macchinista della Sncf che sarebbe stato animato da sentimenti razzisti, sono almeno 11 le persone arrestate dalla gendarmerie. Oggi, 24 dicembre, in Place de la République diverse centinaia di manifestanti hanno sventolato le bandiere della nazione curda e del Pkk, rendendo omaggio alle vittime dell’aggressione. Durante la manifestazione si sono verificaticon la polizia, nei quali sono rimasti feriti 31 agenti e un manifestante, come ha reso noto il prefetto dellaLaurent Nuñez. Tra gli undici presi in custodia dalla polizia, quasi ...

Centinaia sono scesi in piazza nella capitale francese e a Marsiglia in solidarietà alla comunità curda, colpita ieri da un attentatore di estrema destra. Ma c'è anche la protesta per i mancati piani ...