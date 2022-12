Oroscopo del Sud | la Luna è contro Cancro e Bilancia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ciao amici! Oggi è una giornata perfetta per prendersi un momento per se stessi e leggere il tuo. Preparati a scoprire qualcosa di segreto su cosa succederà nei prossimi giorni! Lasciatevi guidare dforme stelle, abbandonate qualsiasi preoccupazione, rilassati e preparati ad affrontare i mesi a venire con fiducia! per scoprire le previsioni astrali più eccitanti del momento. Ariete Oggi possono sorgere ostacoli inaspettati per chi appartiene al segno dell'Ariete. Avrai la tendenza ad un umore malinconico, motivato da situazioni che potrebbero creare confusione e preoccupazione. Pur avendo delle responsabilità da affrontare ed eventualmente superare, cerca di mantenere il tuo ottimismo e non indietreggiare di fronte a quello che devi fare. Resistere alla tristezza può essere difficile ma con l'aiuto della tua determinazione ce la ...