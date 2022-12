“Nella memoria di Giovanni Paolo II” per la Vigilia di Natale di Rai 1

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 dicembre 2022) Per la notte dila serata evento con il programma ideato e condotto da Domenico Gareri. Tra gli ospiti Noa, Morgan e Marco Tardelli ROMA – Noa, Morgan, Marco Tardelli, Domenico Giani, uniti nel nome di SanII. E poi ancora le storie della piccola Vittoria; di Lorenzo, imprenditore ispirato; di Irina, ucraina. Questi i protagonisti della serata evento di “diII”, il programma ideato e condotto da Domenico Gareri e, per l’occasione, anche da Laura Chimenti, volto del tg1, che per la 18esima edizione va in onda dall’Ara Pacis di Roma, la notte di, sabato 24 dicembre su Rai1 alle 24.25. Musica e testimonianze. Parole, sorrisi ed emozioni. Confessioni e ricordi con lo sguardo e il cuore rivolti al ...