(Di sabato 24 dicembre 2022) Archiviata una stagione trionfale grazie al titolo di Francesco Bagnaia, è già tempo di guardare al futuro per unasempre più ambiziosa., direttore generale del reparto sportivo della casa emiliana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca parlando anche della possibilità di vedere un giorno Marcalla guida di una Desmosedici in. “non si può mai sapere o dire. Magari sarà Pecco ad andarsene. Abbiamo un contratto di due anni, il rapporto è meraviglioso e nei momenti difficili abbiamo saputo aiutarci a vicenda., manon si sa mai”, dice l’ingegnere italiano. In vista del 2023: “fa sempre paura. ...

OA Sport

Un lungo interludio durante il quale si sono messe le basi per la Ducati del futuro, sotto la guida diDall'Igna. Rivoluzione compiuta Da lì in poi è stato un continuo crescendo, tra alti e ...... competere è provare a raggiungere e superare, non pretendere che gli altri si fermino di Emanuele Pieroni P rima il cucchiaio, poi l'abbassatore ine adesso, in Superbike, anche tutte le ... MotoGP, Gigi Dall'Igna: "Marquez in Ducati Sarebbe difficile, ma nella vita non si sa mai" La trionfale stagione 2022, conclusa con i successi iridati di Pecco Bagnaia in MotoGP e di Alvaro Bautista in Superbike, è la conseguenza di tanti anni di duro lavoro. Un lungo percorso, tra ricerca ...MotoGP: Bagnaia, Bautista, Domenicali, Dall'Igna, Bastianini, Tardozzi, Pirro, Rinaldi ci parlano dell'anno d'oro della Rossa e di quello che accadrà il prossimo anno ...