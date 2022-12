Milano | donna stuprata mentre faceva jogging | si cerca un 20enne

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – I carabinieri del nucleo Investigativo die della compagnia di San Donato Milanese sono a lavoro per dare un volto all’uomo che ieri, a Locate di Triulzi, ha abusato di unadi 40 anni. Secondo le prime dichiarazioni fornite dalla vittima – trasportata all’all’ospedale Mangiagalli di– l’uomo avrebbe circa 20 anni, alto 1,70 metri, con inflessione straniera verosimilmente nordafricana, carnagione olivastra, capelli ricci e corti sulle tempie e più lunghi sulla testa. Il giovane – che indossava un pile a collo alto bianco con cerniera e decorazioni blu -, l’avrebbe bloccata alle spallee trascinata in un boschetto costringendola a un rapporto sessuale. Gli investigatori, oltre ai rilievi tecnico-scientifici, stanno verificando ...

