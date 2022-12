Il Milan ora accelera per la firma | fissata la data

(Di sabato 24 dicembre 2022) Con la sosta dei campionati, le società non sono solo impegnate sul calciomercato in entrata e in uscita, ma anche sul discorso legato ai rinnovi. Oramai ci siamo, tra poco… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Sportitalia

... che ha comunque aggiunto: "sono focalizzato sul. Penso ale ho un contratto con il, che è un top club e ha una grande storia. Milano come città mi piace molto e vincere con ...Servono più soldiper prendere il gioiellino del Marocco. Ma il club azzurro, comunque, è in vantaggio su chi, come Inter e, si è mosso in ritardo. Chi è Ounahi, il centrocampista totale ... Milan, Leao: "Ora penso al Milan, poi vedrò se giocare altrove" Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato del suo futuro al programma portoghese RDP Africa: “Esperienza in un nuovo campionato Sì, in futuro. Ora sono concentrato sul Milan, con cui sono sotto ...Il futuro di Rafa Leao sta preoccupando i tifosi del Milan, ma l'attaccante portoghese lancia segnali tranquillizzanti in merito al complicato rinnovo ...