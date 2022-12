Il ciclismo mondiale ha perso il suo first gentleman (di S. Gambino)

Leggi su tpi

(Di sabato 24 dicembre 2022) Vittorio Adorni, scomparso oggi a Parma all’età di 85 anni, è stato un campione dall’eleganza impareggiabile, tale per chi non lo conoscesse in bicicletta da far pensare impossibile che fosse un corridore professionista. Nato a San Lazzaro Parmense nel 1937, il 14 novembre come Bernard Hinault e Vincenzo Nibali, Adorni passò relativamente tardi al professionismo nel 1961. Dall’anno successivo, iniziò il suo lungo corteggiamento con la maglia rosa. Dopo il quinto posto nel Giro d’Italia del 1962, nell’edizione seguente sembrava avesse il successo in mano quando conquistò il simbolo del primato a tre giorni dalla fine nella frazione che si concludeva sul Nevegal, la montagna che sovrasta Belluno. Il giorno dopo, però, andò in crisi nella cavalcata dolomitica che portava a Moena, cedendo definitivamente la maglia rosa a Franco Balmamion, un corridore decisamente meno ...